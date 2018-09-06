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Анна Кузнецова направила приветствие участникам «Волны здоровья»
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Анна Кузнецова направила приветствие участникам «Волны здоровья» 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила видеообращение участникам и организаторам акции «Волна здоровья».
"Жизнь и здоровье наших детей — это самое ценное, что у нас есть. И акция «Волна здоровья» как раз и помогает сберечь это самое главное и самое ценное. Акция существует давно и уже десяткам тысяч детей оказана помощь. Но в этом году еще и уполномоченные по правам ребенка подключились к проведению этой акции. И теперь дети из сиротских учреждений тоже будут иметь возможность получить консультацию самых лучших специалистов страны. Я желаю всем участникам акции — здоровья, сил, чтобы «Волна здоровья» продолжалась и дальше. И большое спасибо организаторам! Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!", — говорится в видеообращении.
В этом году «Волна здоровья» в очередной раз собрала лучших врачей страны для оказания помощи больным детям и расскажет о формировании в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. Инициатива проведения акции на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму поддержана президентом России Владимиром Путиным. Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
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