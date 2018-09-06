Анна Кузнецова направила приветствие участникам «Волны здоровья»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила видеообращение участникам и организаторам акции «Волна здоровья».

"Жизнь и здоровье наших детей — это самое ценное, что у нас есть. И акция «Волна здоровья» как раз и помогает сберечь это самое главное и самое ценное. Акция существует давно и уже десяткам тысяч детей оказана помощь. Но в этом году еще и уполномоченные по правам ребенка подключились к проведению этой акции. И теперь дети из сиротских учреждений тоже будут иметь возможность получить консультацию самых лучших специалистов страны. Я желаю всем участникам акции — здоровья, сил, чтобы «Волна здоровья» продолжалась и дальше. И большое спасибо организаторам! Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!", — говорится в видеообращении.