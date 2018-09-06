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ВТБ Медицинское страхование: каждый пятый полис ОМС оформляется на ребенка
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ВТБ Медицинское страхование: каждый пятый полис ОМС оформляется на ребенка 

РЖД-Партнер 23 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Доля детей дошкольного возраста среди «юных» клиентов ВТБ МС составляет 34%, на учащихся младшей и средней школы приходится 25% и 21% соответственно, на старшеклассников — 20%.
Наибольшее количество клиентов ВТБ Медицинское страхование в возрасте до 18 лет проживает в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Омске, Тамбове, Кирове и Ставрополе.
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «В нашей компании по программе обязательного медицинского страхования обслуживается большое количество детей. Не только лечение, но и каждое обращение к врачу находится под контролем специалистов ВТБ Медицинское страхование. Мы готовы ответить на любой вопрос, связанный с получением бесплатной медицинской помощи».
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