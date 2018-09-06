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На детской площадке в Казани устроили вход по спискам
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На детской площадке в Казани устроили вход по спискам 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Прокуратура Татарстана начала проверку после коллективной жалобы жителей Казани, чьим детям запретили играть на детской площадке, устроив вход по спискам, сообщает KazanFirst.
По данным издания, площадку построили жители окрестных домов и затем организовали посменное дежурство, чтобы следить за «чужими» детьми и не пускать их.
В сети появилось видео, на котором снят мужчина, не пропускающий на площадку чужих детей. «Когда наши играют — уходите, когда их не будет — играйте», — заявил он.
В конце августа «детскую площадку строго режима» нашли в Омске: место оградили высоким забором с колючей проволокой, чтобы защитить его от вандалов.
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