Полиция в Казани изучает конфликт из-за «своих и чужих» детей во дворе 

Жители казанских домов по улице Чингиза Айтматова закрыли детскую площадку на замок. Играть на ней разрешают только своим детям, говоря, что объект построен на собственные средства. Конфликт достиг точки кипения, когда в распоряжении сотрудников полиции оказалось видео разговора взрослого мужчины с детьми. «Когда наши играют, уходите, когда их не будет — играйте», — говорит один из «владельцев» детской площадки. Перед «частным объектом» висит объявление — площадка работает с 8:00 до 21:00 без выходных дней. «…построена за счет средств домов Чингиза Айтматова 6,8, 10. В связи с этим просим вас соблюдать чистоту, а также адекватно реагировать на замечания Совета домов», — говорят авторы текста. С жалобой на «частников» в полицию обратились жильцы соседних домов. Они недовольны делением детей «на „своих“ и „чужих“. Старшая по дому заявляет, что управляющая компания собирала деньги на строительство площадки лишь с жильцов указанных выше домов. В то же время, в УК площадку частной не считают — говорят, пользоваться ей могут все желающие, отмечает телеканал НТВ.