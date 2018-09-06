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Родители не сдали деньги: казанских детей выгоняют с детской площадки
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Родители не сдали деньги: казанских детей выгоняют с детской площадки 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В одном из дворов Казани жильцы поделили детей на своих и чужих. Некоторые соседи пожаловались на то, что их детей не пускают на новую игровую площадку. Там висит замок, подростков пускают туда погонять мяч только, если их фамилии значатся в определённом списке.
Причина в том, что средства на строительство этой площадки управляющая компания собирала почему-то только с «определенного круга лиц», то есть платили не все жильцы.
Именно поэтому те, кто сдавали деньги, решили, что игровая зона принадлежит им и «чужим» детям на ней не место. Соседи ежедневно несут вахту и выгоняют неугодных со спортивной площадки.
«Когда наши играют, уходите, когда их не будет — играйте», — заявил мужчина школьникам, пришедшим поиграть в футбол.
Педагог Эльвира Корсинская рассказал, что ее сын не раз приходил домой расстроенный — его также выгоняли с площадки некогда дружелюбные соседи.
«Самое страшное, что они делят детей на своих и чужих. У меня ощущение, что мы возвращается в 90-е годы, когда каждый двор имел свое название и если ребенок заходил туда, кричали «идет чужой, бей его», — приводит слова Корсинской НТВ.
Жители пожаловались в управляющую компанию на самоуправство своих соседей. Там признались, что впервые столкнулись с подобной ситуацией, но пообещали разобраться. Планируется, что с площадки уберут замок или выдадут от него ключи всем жильцам.
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