Врач Федор Катасонов объяснил, почему дети заболевают в поездках

В телеграм-канале «Федиатрия», который ведет известный педиатр и сторонник доказательной медицины Федор Катасонов, появилось разъяснение того, почему многие дети заболевают во время отпуска, хотя едут на море отдыхать и поправлять здоровье. Врач убежден, что заболевают дети еще в пути, а не на месте отдыха. Он пишет:

Самолёты стали значительно опаснее после отмены курения на борту. Теперь для экономии в них используется замкнутая система вентиляции, а значит каждый чих разносится на весь салон. Про то, какой чистоты у нас поезда (за редким исключением), мы все знаем. Зачем же очевидные вещи валить на мифическую акклиматизацию?

Детей заражает дорога.

Второй фактор работает на южных курортах — это повышенная инсоляция. Ультрафиолет в большой дозе подавляет иммунную систему.

Третий фактор — это стресс, связанный с переменой места. Стресс подавляет иммунитет и является главным звеном между психикой и болезнями тела. Стресс при переезде возникает не у всех, но некоторые дети плохо переносят нестабильность и изменение режима.

Четвёртый и пятый факторы имеют отношение к самолётам — это сухость воздуха, которая приводит к обезвоживанию и снижению местной защиты слизистых, и изменения атмосферного давления, которые могут влиять на уровень кислорода в крови, к чему особенно чувствительны больные хроническими респираторными заболеваниями, включая бронхиальную астму.

Шестой фактор касается только дальних перелётов — большая разница в часовых поясах приводит к сбою биологических ритмов, что может негативно отразиться на иммунитете.

Получается, что есть несколько специальных условий, в которых защитные силы нашего организма могут снизиться, и есть основная причина болезней в отпуске — контакт с инфекциями в дороге. А акклиматизация тут ни при чём.

Как же снизить риск заболеть в путешествии? Идём по списку.

Меньше времени проводить в рассадниках инфекций, вроде аэропортов и вокзалов. Трогать там как можно меньше предметов (особенно ручек, поручней, лотков, кнопок), пользоваться санитайзером (антисептиком для рук). Если вы с маленькими детьми — проходить без очереди, укрываться от толпы в комнате матери и ребёнка. При этом помнить, что средства вроде оксолиновой мази или виферона в нос не работают.

Ограничивать время на солнце, использовать одежду с длинным рукавом, шляпу или панаму, постоянно обильно мазать ребёнка солнцезащитным кремом.

Стараться максимально сохранить распорядок жизни ребёнка в путешествии. Самим поменьше переживать — дети чувствуют ваше состояние и заражаются им.

Постоянно пить воду в полёте. Избегать кофе, алкоголя и кока-колы, потому что они усугубляют обезвоживание.

Брать на борт необходимые средства, вроде сальбутамола для астматиков. Включать вентиляторы над сиденьями.

Ускорить синхронизацию с часовым поясом с помощью мелатонина и контролируемого сна. При коротких путешествиях можно жить по декретному времени — оставаясь в своём часовом поясе, если вы не улетели слишком далеко.

Я верю, что если вы будете знать истинную причину проблемы, это поможет вам более осознанно и эффективно с ней бороться. Не бойтесь летать туда, где другой климат. А если вы живёте в Москве, то почти любой пункт назначения будет для вашего ребёнка полезнее, чем оставаться дома.