Рожденные в Чечне

Для родителей в Чечне первый год жизни малыша — это не только бессонные ночи, но и множество правил, которые нельзя нарушать. Часть запретов носит религиозный характер, а некоторые уходят корнями во времена язычества.

Разбираем жизнь малыша по неделям — с первых мгновений.

Рождение

По исламу призыв на молитву — это первое, что должен услышать ребенок при появлении на свет. В Чечне не встретить мужчину-гинеколога, но во всех роддомах Грозного есть богословы. Их функции сводятся к тому, чтобы прочитать новорожденному азан (призыв к совершению намаза) в правое ухо и икамат (второй призыв к совершению намаза) — в левое.

Выписка

— С появлением больниц у нас стали собирать приданое еще не родившемуся ребенку, — рассказывает этнограф Зулай Хасбулатова, специализирующийся на семейных вопросах. — Раньше считалось плохой приметой готовить одежду для малыша, который не появился на свет.

В старину первая распашонка мальчика шилась из старой одежды отца, чтобы малыш был на него похож. Часто белье новорожденного делали из лоскутов разных тканей: оно якобы оберегало от злых духов.

В современной Чечне малышей в такое уже не одевают. Для выписки покупают костюмчики (иногда — наряд маленького джигита) и платьица. С начала двухтысячных годов в чеченских больницах появился новый обычай: ребенка на выписку наряжает медсестра, и за это ее благодарят — чаще всего деньгами. 1000 рублей за мальчика и 500 — за девочку.

В прошлом, когда женщины рожали дома с помощью повитух, в первые сорок дней после рождения малыша его нельзя было показывать людям. Считалось, что дети в этом возрасте легко подвергаются сглазу. Сегодня за малышом в роддом в день выписки приезжает целая делегация, состоящая из родственников мужа. По традиции новорожденный «принадлежит» отцу и его родным, поэтому сторона матери на встречу не приходит — это считается некрасивым.

Маму из роддома не встречает и новоиспеченный отец — для него считается неприличным даже брать своего ребенка на руки.

Исторически у чеченцев родители не давали имена новорожденным — это право получают родственники. Первенца обязательно называли бабушка или дедушка со стороны отца. Если в доме на момент рождения гостил близкий друг семьи, ребенка могли назвать в его честь или предоставить ему право дать имя малышу.

Среди жителей республики, родившихся в советское время, много нетипичных для чеченцев имен — Люба, Руслан, Роза, Наташа. Мальчиков часто называли в честь животных: Лема — от слова «лом», что переводится с чеченского как лев, Леча — ястреб. Девочек называли в честь драгоценных камней: Жовхар — жемчуг, Бирлант — бриллиант, Маржан — коралл. Если девочек в семье рождалось много, а наследника не было, то новорожденную могли наречь Сацита или Тоита, что переводится как «остановите, хватит».

Сейчас в Чечне имена детям дают родители. Большой популярностью пользуются мусульманские имена: Мухаммед, Абдуллах (раб Аллаха), Сайфуллах (меч Аллаха), Сафия, Айша (имена жен Пророка Мухаммада).

Пеленание

Традиционную чеченскую колыбель называют «ага» — ее вариации встречаются у большинства кавказских народов. Туда можно положить ребенка и заниматься своими делами. У чеченцев принято считать, что такая люлька хорошо влияет на осанку и фигуру малыша в будущем.

Первое укладывание ребенка в люльку — это отдельный обряд. Его должна проводить незамужняя девушка с хорошей фигурой, у которой живы оба родителя.

Приданое для первенца покупают родственники по материнской линии. В него входит люлька, обычная кроватка, коляска и стульчик для кормления.

Акика

По исламской традиции имя ребенку дают не сразу. Это происходит только на седьмые сутки после его рождения, когда состоится первая в его жизни стрижка. Младенца бреют налысо и проводят обряд жертвоприношения. Первые волосы на арабском называются «акика», это название сохранилось и за обрядом. За новорожденного мальчика закалывают двух баранов, за девочку — одного.

Волосы малыша взвешивают и раздают равное их весу количество золота или серебра малоимущим людям. Могут отдать и в мечеть — имам решит, кому помощь нужнее.

Первые ноготки малыша тоже не выкидывали. Их кладут в книгу, если хотят, чтобы малыш вырос умным, или помещают в шкатулку для рукоделия — чтобы дочь была мастерицей на все руки.

В давние времена в честь сыновей устраивались скачки: в первый раз по случаю рождения, во второй — в день его пятнадцатилетия. В этот день на юношу надевали пояс, и считалось, что с этого момента он превращается во взрослого мужчину, который должен отвечать за свои слова и поступки.

Первый зуб По обычаю мать не должна находить первый зуб младенца. Согласно примете остальные зубы в таком случае будут вырастать очень болезненно. Его должна найти другая женщина — тетя, бабушка, племянница. За такую находку ей обязательно полагается подарок — отрез ткани или платье.

Обрезание

Этот обряд неизбежен для каждого мальчика. До 1990 годов годов его проводили, когда ребенку исполнялось 4−5 лет. Считается, что во времена Пророка Мухаммеда мальчиков обрезали на седьмой день после рождения. Сегодня большинство чеченцев старается соблюдать этот обряд. Есть детские врачи (как правило, мужчины), которые специализируются на таких операциях. Считается, что в раннем возрасте процесс заживления происходит быстрее.

В Чечне устоялось мнение, что детей много не бывает. Семья с тремя детьми здесь не считается многодетной. Если женщина родит одного или двоих, а после позволит себе несколько лет передышки, ей не избежать вопросов, и самый деликатный из них звучит так: «Когда следующего?»

Если в семье уже есть две девочки, им обязательно нужен брат, равно, как и сестра двум мальчикам. Если дети разнополые — каждому из них нужны еще брат и сестра, так что при любом раскладе в семье должны быть минимум четверо. Каждого нужно выписывать из роддома, каждому подбирать имя, с каждым ждать первого зуба и в честь каждого проводить обряд жертвоприношения. А когда они подрастут — копить деньги на приданое дочерям и строить по дому на каждого из сыновей. Поэтому в чеченской семье много времени уделяют стройкам и ремонтам.