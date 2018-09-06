В Калининграде увеличат размер стипендий одарённым детям

Стипендии, которые выплачивают одарённым детям Калининграда, в следующем году собираются повышать. Об этом заявил сегодня председатель горсовета Андрей Кропоткин на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике. Сейчас сумма такой выплаты варьируется в зависимости от направления, в котором ребёнок достигает успехов. Денежное поощрение хотят сделать одинаковым для всех, а уже потом повысить общий размер стипендии.

Андрей Кропоткин, председатель городского Совета депутатов Калининграда:

— Именно стипендии одарённым детям, думаю, что надо нам увеличивать, потому что есть семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а дети одарённые, и хочется как-то через детей помогать, чтобы ребёнок развивал свои способности. Безусловно, будет в этом направлении думать, на следующий год, возможно, мы при формировании бюджета уделим этому большое внимание.

Следующим летом у подростков будет больше возможностей подработать. Количество рабочих мест планируют увеличить в два раза. В этом году лето стало трудовым для более чем 250 детей. Занимались благоустройством города, устраивали клумбы, ремонтировали книги в библиотеках. В день не более двух часов. Так, за месяц подростки могут заработать 5 тысяч рублей.

Анна Апполонова, председатель комитета по социальной политике Калининграда:

— В корректировке бюджета, который будет проходить в сентябре, увеличиваются денежные средства в размере миллиона рублей и ещё дополнительно будут созданы 205рабочих мест. В связи с этим мы в четыре раза увеличиваем по сравнению с прошлым 2017 годом, количество рабочих мест и охват несовершеннолетними трудовой занятостью.