В Волгограде открывается Детский клуб интеллектуального развития DA VINCI

В Волгограде открывается клуб интеллектуального развития DA VINCI для детей от года до 15 лет, в настоящее время ведется набор.

«В погоне за разносторонним развитием детей родители спешат от танцевальной секции в кружок изобразительного искусства, чтобы успеть дать им больше, чем может предложить школа или детский сад. Детский клуб DA VINCI может обеспечить своих клиентов максимальным набором занятий под одной крышей от самых маленьких детишек до школьников и подростков», — рассказали в DA VINCI.

Клуб использует в обучении детей комплексный подход — развитие разносторонних навыков идет одновременно, не нарушая восприятие ребенка.

«На занятиях в английском клубе SmartFox мы даём информацию по изучаемой теме не для того, чтобы выучить слова (освоение лексики — приятный «побочный эффект»), а для того, чтобы развивать мышление, решать логические задачи, учиться считать, а не зубрить цифры, развивать музыкальный слух и чувство ритма, развивать баланс, координацию движений, растяжку, мелкую и крупную моторику, творческий, эмоциональный, социальный интеллект и многое другое.

В чем принципиальные отличия нашей программы для детского центра?

На обучающих занятиях раннего развития делается сильный упор на сенсорику, в особенности на тактильные ощущения. Обязательный элемент большинства занятий — сенсорный стол, через который преподносится информация по теме и дается огромное количество развивающих упражнений от логики до музыки», — рассказали в клубе.

«Мы также предлагаем STEM-обучение — это ключевые академические дисциплины, объединение которых образуют современный подход к обучению.

Наша цель — создание доступной интеллектуальной среды, способной стимулировать у детей интерес к точным наукам, развитие их способностей.

Дети на практике учатся применять знания, полученные в нашем клубе, развивают навыки критического мышления, учатся решать проблемы и работать в команде», — отмечают в DA VINCI.

Обучение STEM направлениям в клубе представляет собой курс, рассчитанный на год. В программу входят дисциплины, требующие последовательного обучения: инженерное дело, программирование, робототехника и 3D моделирование.

Отметим, что в клубе детей также будут обучать скорочтению, ментальной арифметике, каллиграфии, танцам и не только.

Все желающие могут посетить первое бесплатное занятие.

Более подробную информацию о клубе можно получить по телефону 51-88-08 (Анна Голдаева) или на сайте, или в соцсетях.