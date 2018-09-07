Выиграй абонемент в детский клуб интеллектуального развития DA VINCI

«АиФ-Волгоград» разыгрывает пять абонементов в детский клуб интеллектуального развития DA VINCI среди своих читателей.

Опытные педагоги клуба ведут занятия по скорочтению, грамотности, ментальной арифметике, каллиграфии, программированию, роботехнике, 3D-моделированию, английскому языку, танцам народов мира, подготовке к школе, ОГЭ, ЕГЭ и не только. Посещать DA VINCI могут дети от года до 15 лет. Подробнее о клубе читайте здесь.

Первые пять читателей, которые правильно ответят на следующие вопросы, получат абонемент, позволяющий целый месяц бесплатно посещать любые занятия в DA VINCI:

Что такое Биг Бен?

Башня;Колокол;Часы.

Образ какой птицы воспроизводится в мужской партии танца «лезгинка»?

Орла;Сокола;Ястреба.

С помощью какого предмета в ментальной арифметике можно решить самый сложный пример?

Счетов абакус;Калькулятора;Палочек для счета.

Королева Англии Елизавета никогда не появляется на публике без сумочки. Она носит в ней, как и все женщины, косметику, а также…

Корм для собак;Запасные колготки;Духи.

Как по-русски называется сказка, которая по-английски звучит Cinderella?

Золушка;Покахонтас.

С какой скоростью читал Наполеон?

2000 слов в минуту;200 страниц за полчаса;1000 слов в минуту.

Ответы присылайте до 15 сентября на почту aifvlg.is@gmail.com с пометкой DA VINCI. В письме укажите свои Ф. И. О. и номер телефона.