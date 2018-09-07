Ещё
Выиграй абонемент в детский клуб интеллектуального развития DA VINCI
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выиграй абонемент в детский клуб интеллектуального развития DA VINCI 

АиФ Волгоград + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
«АиФ-Волгоград» разыгрывает пять абонементов в детский клуб интеллектуального развития DA VINCI среди своих читателей.
Опытные педагоги клуба ведут занятия по скорочтению, грамотности, ментальной арифметике, каллиграфии, программированию, роботехнике, 3D-моделированию, английскому языку, танцам народов мира, подготовке к школе, ОГЭ, ЕГЭ и не только. Посещать DA VINCI могут дети от года до 15 лет. Подробнее о клубе читайте здесь.
Первые пять читателей, которые правильно ответят на следующие вопросы, получат абонемент, позволяющий целый месяц бесплатно посещать любые занятия в DA VINCI:
Что такое Биг Бен?
Башня;Колокол;Часы.
Образ какой птицы воспроизводится в мужской партии танца «лезгинка»?
Орла;Сокола;Ястреба.
С помощью какого предмета в ментальной арифметике можно решить самый сложный пример?
Счетов абакус;Калькулятора;Палочек для счета.
Королева Англии Елизавета никогда не появляется на публике без сумочки. Она носит в ней, как и все женщины, косметику, а также…
Корм для собак;Запасные колготки;Духи.
Как по-русски называется сказка, которая по-английски звучит Cinderella?
Золушка;Покахонтас.
С какой скоростью читал Наполеон?
2000 слов в минуту;200 страниц за полчаса;1000 слов в минуту.
Ответы присылайте до 15 сентября на почту aifvlg.is@gmail.com с пометкой DA VINCI. В письме укажите свои Ф. И. О. и номер телефона.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волжском в ЖК «Радужный» построили детсад В Волгоградской области 6-летний ребенок утонул в выгребной яме В Волгоградском «Орленке» отдохнуло более 2500 детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые громкие расставания ушедшего лета4
Знаменитости, вступившие в брак со своими фанатами
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид24
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение