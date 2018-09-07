Ещё
Число отравившихся в Татарстане детей выросло до 25
Далее:
Читайте также:
Ещё

Число отравившихся в Татарстане детей выросло до 25 

РИА Новости + ещё 30 1 час назад
КАЗАНЬ, 7 сен — РИА Новости. Еще троих детей госпитализировали с отравлением в ночь на пятницу в Актаныше в Татарстане, число госпитализированных возросло до 25 человек, при этом 21 из них в пятницу должны выписать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Альфия Хасанова.
По данным регионального следственного управления СКР, 6 сентября в Актанышскую центральную районную больницу с признаками отравления были госпитализированы 16 учеников 1-4 классов Актанышской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов. По предварительным данным, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе и уже утром в четверг обратились в медицинское учреждение. По факту отравления было возбуждено уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позднее число госпитализированных увеличилось до 22 человек.
"Вчера ночью поступили ещё три человека, общее число госпитализированных детей — 25. Сегодня 21 человек будет выписан, их состояние удовлетворительное. Четверых пока оставят под наблюдением", — сказала Хасанова.
По словам собеседницы агентства, в целом ситуация спокойная, под контролем врачей. По предварительной информации, у детей кишечная инфекция, источник которой устанавливается.
В Актаныше работают следователи и специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану, которые отобрали в школе пробы для лабораторных исследований (сырьё, продукты, смывы с объектов окружающей среды), обследуется персонал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние новости
Китай нанес по доллару два мощных удара В МИД сравнили танцы Захаровой и Мэй Что стоит за "ультиматумом" Максаковой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые громкие расставания ушедшего лета4
Знаменитости, вступившие в брак со своими фанатами
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид24
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение