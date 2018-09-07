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В Татарстане проверят систему питания школьников
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В Татарстане проверят систему питания школьников 

РИА Новости + ещё 32 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 7 сен — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить систему организации детского питания в образовательных учреждениях республики после отравления в Актаныше, где в больницу попали 25 школьников, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным регионального следственного управления СК РФ, в четверг в Актанышскую центральную районную больницу с признаками отравления были госпитализированы 16 учеников 1-4 классов Актанышской средней общеобразовательной школы №2. К утру пятницы число госпитализированных школьников возросло до 25 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
"Рустам Минниханов заявил о недопустимости возникновения подобных инцидентов в будущем. Для этого президент Татарстана поручил в ближайшее время проверить, как организовано детское питание в учебных заведениях республики, в частности, ознакомиться с системой закупок продуктов, условиями их хранения и санитарным состоянием помещений, а также принять необходимые меры для устранения недочетов", — говорится в сообщении.
Ранее в минздраве Татарстана сообщили, что состояние большинства госпитализированных школьников оценивается как легкой степени тяжести. В пятницу врачи планируют выписать 21 человека, четверых пока оставят под наблюдением. По предварительной информации, у детей кишечная инфекция, источник которой устанавливается.
В Актаныше работают следователи и специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану, которые отобрали в школе пробы для лабораторных исследований (сырьё, продукты, смывы с объектов окружающей среды), обследуется персонал.
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