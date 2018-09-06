ОП проведет мониторинг инфраструктуры для детей с особенностями развития

"Сегодня в рамках нашего проекта «Карты возможностей особого ребенка» уже проводится точечный мониторинг в разных городах нашей страны на предмет наличия учреждений, оказывающих различные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. Однако, конечно, этих усилий недостаточно", — пояснила Зимова.

Она отметила, что ОП РФ предложила коллегам из регионов подключиться к этой работе, «чтобы составить реальную картину того, насколько современная городская инфраструктура соответствует запросам и потребностям особых детей».

По словам Зимовой, все объекты мониторинга проверят профильные эксперты и при условии их соответствия необходимым стандартам они будут нанесены на специальную интерактивную карту в интернете — «Карту возможностей особого ребенка».

"Наша задача — создать качественный ресурс, которым родственники детей с особенностями развития смогут пользоваться, поэтому нам важно, чтобы на портале отображались только организации, проверенные нашими партерами", — рассказывает член ОП РФ.

"Карта возможностей особого ребенка" — общественный проект, реализуемый при поддержке Общественной палаты и с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В настоящее время на сайте уже отобраны проверенные организации, специализирующиеся на детях с умственной отсталостью, глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, неврологическими расстройствами, ДЦП, синдромом Дауна, эпилепсией и другими особенностями.