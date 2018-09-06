В Тверской области бывшие родители трижды пытались через суд вернуть детей

Калининский районный суд Тверской области рассмотрел гражданское дело по иску супругов о восстановлении их в родительских правах и возвращении детей. Ранее решением районного суда Тверской области оба были лишены родительских прав в отношении своих несовершеннолетних сыновей. Органы опеки и попечительства детей передали под опеку.

Более того, муж и жена уже дважды обращались с иском в суд о восстановлении в родительских правах, и дважды суд им отказывал. Спустя три года супруги вновь обратились в Калининский районный суд с аналогичным иском. Однако во время судебного заседания они не смогли предоставить доказательства, свидетельствующие об изменении своего отношения к детям. Задолженность по алиментам не погашена. Кроме того, отношения с сыновьями в полной мере не налажены, а материально обеспечить детей у бывших родителей возможности нет.

В итоге, суд истцам снова отказал.