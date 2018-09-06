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В Тверской области бывшие родители трижды пытались через суд вернуть детей
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В Тверской области бывшие родители трижды пытались через суд вернуть детей 

tvernews.ru 1 час назад
Калининский районный суд Тверской области рассмотрел гражданское дело по иску супругов о восстановлении их в родительских правах и возвращении детей. Ранее решением районного суда Тверской области оба были лишены родительских прав в отношении своих несовершеннолетних сыновей. Органы опеки и попечительства детей передали под опеку.
Более того, муж и жена уже дважды обращались с иском в суд о восстановлении в родительских правах, и дважды суд им отказывал. Спустя три года супруги вновь обратились в Калининский районный суд с аналогичным иском. Однако во время судебного заседания они не смогли предоставить доказательства, свидетельствующие об изменении своего отношения к детям. Задолженность по алиментам не погашена. Кроме того, отношения с сыновьями в полной мере не налажены, а материально обеспечить детей у бывших родителей возможности нет.
В итоге, суд истцам снова отказал.
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