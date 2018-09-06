Плюс 17 тысяч детей. Какие меры поддержки повлияли на рождаемость в РТ

Как вернуть сельчанок в деревню и в чём секрет семейного счастья?

Кому помог маткапитал

Оксана Бирюкова, «АиФ-Казань» : Чулпан Ильдусовна, Татарстан много лет бил рекорды рождаемости. Но последние два года положительная динамика начала снижаться. Приближается «демографический крест»?

Чулпан Ильдарханова: Давайте не будем ставить крест на нашей демографии. Татарстан относится к регионам с более благоприятной демографической ситуацией, чем в среднем по стране.

В 2015 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,86, то есть приблизился к уровню, необходимому для простого воспроизводства населения.

Но в 2016 году он снизился до 1,85, а в 2017 году упал до 1,65. За 7 месяцев в республике родился 27 201 ребёнок, это на 700 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Для преодоления демографических проблем в России больше 10 лет действует программа маткапитала при рождении второго ребёнка. Насколько эта мера господдержки сказалась на рождаемости в Татарстане?

— Начиная с 2007 года благодаря этой мере родилось на 17,4 тысячи детей больше. В Татарстане было выдано 248 737 сертификатов на материнский капитал. При этом, по результатам социологического исследования нашего центра, 49% татарстанских женщин ответили, что на их решение родить ребёнка программа никак не повлияла. В целом масштаб влияния мер по повышению рождаемости в РТ выше, чем по России. Но это может быть обусловлено и действием региональных программ. Так, в республике реализуется «Комп­лексная программа демографического развития РТ до 2010 и на перспективу до 2030 года». Её задача, с одной стороны, улучшение качества жизни, с другой — минимизация социального неравенства.

— С этого года в РТ появился сельский маткапитал, призванный стимулировать рождаемость на селе. Но не кажется ли вам, что в наше время нереально успеть родить трёх детей к 29 годам? По данным правительства, его получили всего 1300 женщин.

— Женщин на селе меньше, но рожают они больше городских, типичная сельская семья имеет двух детей. Но при этом коэффициент миграционной убыли среди сельчанок в 2,5 раза выше, чем среди мужчин, а в трудоспособном возрасте — выше почти в 4 раза! Женщины мигрируют из села в город на пике фертильности. Из-за такого оттока усиливается половая диспропорция на селе, это ухудшает возможность создания семьи. При этом сельские женщины наиболее конкурентны в городском пространстве, потому что они в большей мере отвечают представлениям мужчин о том, какой должна быть жена — она способна руководить бытом, и у неё не доминируют установки личностного и карьерного роста.

Поэтому эти меры поддержки разработали исходя из реальной ситуации. Главное, чтобы женщины не уехали из села. Результаты исследования Центра семьи и демографии АН РТ показывают, что молодая семья без детей имеет намерение мигрировать в город. Когда появляется первенец, это желание всё еще остро. Но когда рождается второй и третий ребёнок, оно стихает. То есть чем больше детей, тем меньше у семьи желания мигрировать в город.

У этой программы есть и глубокая долгосрочная цель — омоложение материнства.

Оплатить няню

— В этом году ваш центр проводил социологическое исследование «Трудовая занятость в структуре репродуктивно-родительских стратегий современной женщины РТ». Какие тенденции удалось выявить?

— У нас есть предварительные данные, полученные в ходе опроса 1056 женщин из Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска и ещё 7 муниципальных районов. Мы хотели узнать у женщин, как их положение на рынке труда влияет на желание иметь одного-двух детей или нежелание иметь детей.

Анализ ответов показал, что основными факторами, которые мешают женщине родить желаемое количество детей, являются материальное положение (31%), состояние здоровья (21%), отсутствие партнёра, сложные отношения в семье, нежелание супруга иметь детей (14%) и другие причины. При этом 62% опрошенных женщин признали, что на их решение родить второго ребёнка большое влияние оказало желание партнёра, так называемый «заказ на ребёнка» от мужчин.

— Если обратиться к мировому опыту, какие меры поддержки семьи стоило бы позаимствовать России?

— Лидерами по различным мерам поддержки являются европейские страны, однако не секрет, что их население стареет. В Европе преобладает пожилое население, сильно развито желание пожить для себя и не рожать вообще. Из тех мер, которые можно было бы адаптировать в России, — французский опыт по предоставлению льгот работающим женщинам, имеющим детей, в том числе по найму нянь. Однако, по мнению демографов, эффект от внедрения мер поддержки можно почувствовать только в первые годы, а дальше появляются иждивенческие настроения. Женщины ждут: а что ещё мне предложит государство, чтобы я решила родить сегодня, а не завтра?

— Пенсионный возраст для женщин в России предлагается повысить до 60 лет. Не отодвинет ли это материнство на ещё более поздний срок?

— У нашего коллектива единое мнение на этот счёт — мы считаем, что появятся малыши, которые толком не увидят своих бабушек и дедушек. Ведь главные объекты социализации — именно они. Они не только прививают первичные навыки внукам, но и традиционно были спонсорами всех детских удовольствий. Поэтому этот вопрос требует отдельного детального разговора и обсуждения.

— Вы общаетесь со многими семьями. В чём секрет семейного счастья?

— Лучшие семьи республики выработали свою формулу — мудрое поведение женщины, терпимость к тем разногласиям, которые у неё могут возникать с мужем по материальным вопросам, к досугу, который не всегда одобряет женщина. А многодетные семьи уверены: чем больше детей в семье, тем меньше времени на межличностные конфликты. Им просто некогда выяснять отношения. Чем глобальнее задачи, стоящие перед семьёй, воспитывающей детей, тем она крепче!

Кстати

С 2019 года в России будет действовать новый национальный проект «Демография», включающий в себя пять направлений. Это финансовая поддержка семей при рождении детей;создание условий для работы женщин с детьми, включая ликвидацию очередей в ясли для детей до 3 лет;реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Задачи, поставленные в новом нацпроекте, направлены на практическое решение вопросов, препятствующих многим женщинам родить ребенка. Так, к концу 2019 года планируется предоставить возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы ОМС не менее 70 тыс. семьям.