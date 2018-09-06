ЮНИСЕФ призвал остановить травлю детей в украинских школах 

Об этом 6 сентября сообщает «Интерфакс-Украина».
«На Украине в 2017 году 24% детей стали жертвами травли в школах, то есть каждый четвертый ребенок. При этом 40% пострадавших детей никому об этом не рассказывали», — говорится в публикации.
По данным Всемирной организации, примерно 150 миллионов детей в мире подвергаются насилию в школах.
Ранее сообщалось, что в приюте Одессы на протяжении девяти месяцев 16-летний подросток насиловал и избивал детей младших групп. Позже факты насилия подтвердились. Кроме того, воспитанники детского приюта «Свитанок» в Одесской области жаловались на систематические избиения сотрудниками учреждения.
Также украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о том, что в приюте на Волыни творится насилие над воспитанниками. Позже детей эвакуировали из приюта, некоторых из них отправили в медучреждения. Волынская прокуратура открыла уголовное производство по факту применения физического насилия к воспитанникам работниками приюта, а также факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками этого заведения по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшее существенный вред здоровью.