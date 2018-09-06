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За секунду до: сызранец спас малыша от падения в колодец
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За секунду до: сызранец спас малыша от падения в колодец 

ТРК Губерния 55 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Мужчина увидел, как под ребенком проломились прикрывающие многометровую яму доски, и бросился на помощь. Несчастный случай чуть не произошел в 10 метрах от детского сада в Сызрани на улице Циолковского. Мальчик лет трех-четырех шел со старшим братом. Малыш на 20 м отстал от родственника, который в этот момент был занят своим гаджетом, и наступил на прогнившие доски, прикрывавшие колодец. Ребенок непременно упал бы в многометровую яму, если бы не молниеносная реакция незнакомого мужчины, стоявшего на остановке неподалеку. В два прыжка сызранец преодолел расстояние до мальчика и в последнюю секунду успел подхватить его. После мужчина обратился в местное СМИ, чтобы рассказать об опасном месте. Как оказалось, 35-летний спаситель — отец-одиночка, сам воспитывает дочь, пишет КТВ-Луч. К слову, свою фамилию житель Сызрани просил не называть. Этот момент безымянный герой пояснил так: «Я за наградами не гонюсь. Для меня чужих детей нет».
Фото: pixabay.com
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