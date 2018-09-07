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Во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара на Шкулева обучат программированию
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Во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара на Шкулева обучат программированию 

Управа района Текстильщики + ещё 1 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Уроки программирования в рамках цикла занятий LEGO WeDo организуют во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко.
— Занятия будет проходить по вторникам с 15.30 до 17.15 и по четвергам с 15.30 до 16.15. На занятиях дети получат опыт решения конструкторских задач по механике, сделают первые шаги в программировании в компьютерной среде моделирования LEGO, — отметила Анна Бондаренко.
Дворец творчества имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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