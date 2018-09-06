Деньги: Многодетные семьи получат компенсацию за школьную форму 

В новом учебном году Министерство социального развития Московской выделило 60 миллионов рублей на компенсацию сумм, потраченных многодетными семьями на покупку школьной формы, информирует портал 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Размер выплат равен 3000 рублей. Для оформления компенсации родителям потребуется представить справку, подтверждающую, что ребенок учится в подмосковной школе. Выплата производится один раз в год на каждого ребенка в семье.
За шесть дней начала учебы компенсацию получили уже 20 тысяч детей.
А Пенсионный фонд РФ упростил получение семейных выплат. Теперь родители смогут одновременно подавать документы на материнский капитал и выплату за второго ребенка.