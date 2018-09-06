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Компас Кэмп
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Компас Кэмп 

CHIPS journal 49 минут назад
Фото: CHIPS journal
«Компас Кэмп» организует летние поездки в Карелию, на Байкал, Белое море и Алтай. В Подмосковье летние каникулы проходят на турбазах, расположенных не очень далеко от МКАД.
В языковые детские международные лагеря «Сompass Camp» приезжают дети из разных стран, поэтому у ребенка, для которого русский язык родной, есть возможность получить языковую практику в неформальной обстановке. Все активности и занятия второй половины дня проводятся в малых группах, где языком коммуникаций между детьми являются английский, немецкий или испанский.
Узнать подробнее о лагерях и выбрать свое путешествие можно на сайте компании.
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