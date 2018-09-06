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Девочку в оранжевых шлепках бросили в «Ленте» родители
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Девочку в оранжевых шлепках бросили в «Ленте» родители 

Все новости Новосибирской области 34 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Зовут Ева, на вид лет 5-6, фамилию не знает. Плохо разговаривает — вероятно, имеет задержку в развитии. Маму зовут Лена, бабушку — Катя. Она сказала, что ее мама оставила», — рассказала паблику «Инцидент Новосибирск» Анна, обнаружившая девочку.
Ребенок был одет в розовую кофту, серые брюки, оранжевые шлепки. На шее слева — большое пятно, похожее на ожог. «Я вызвала полицию и отвезла (в их сопровождении) ребенка в отдел полиции Ленинского района», — добавила девушка. Также она отметила, что в полицейском участке позвонили в магазин — к ним по поводу пропажи ребенка никто не обращался.
Комментаторы принялись теряться в догадках, как столь большой ребенок может не знать собственной фамилии. Некоторые предположили, что родители не заметили пропажи, так как пребывали «в алкогольном угаре», другие отметили — «выкинули как котенка». Многие подписчики посоветовали посмотреть записи камер наблюдения.
Один из читателей узнал Еву по фотографии. «Девочка живет в неблагополучной семье, жила рядом с ними, гуляет круглыми сутками голодная, грязная!» Вскоре стало известно, что полиция установила личность девочки и вернула ее домой.
Ранее VN.ru сообщал, что 12-летний мальчик, о пропаже которого заявили родители, пять дней провел в торговом центре «Мега». Ребенок был одет в камуфляжные штаны и отличался крепким телосложением.
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