Детей Теплого Стана научат делать витражи

В школе № 109 начинается запись в бесплатный кружок витража «Волшебный мир стекла». Приглашаются дети всех школ района.

Опытный мастер научит всех желающих создавать эффектные элементы интерьера, подарки своими руками: игрушки, картины, тарелочки, часы, столешницы и многое другое.

Если вы хотите лепить, резать, паять, рисовать стеклом, мечтаете овладеть современными и старинными технологиями изготовления витражей, то скорее записывайте в кружок и творите!

Записаться можно по телефону: +7 910-424-29-89 (WhatsApp).