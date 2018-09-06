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Детей Теплого Стана научат делать витражи
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Детей Теплого Стана научат делать витражи 

Наш Теплый стан 32 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
В школе № 109 начинается запись в бесплатный кружок витража «Волшебный мир стекла». Приглашаются дети всех школ района.
Опытный мастер научит всех желающих создавать эффектные элементы интерьера, подарки своими руками: игрушки, картины, тарелочки, часы, столешницы и многое другое.
Если вы хотите лепить, резать, паять, рисовать стеклом, мечтаете овладеть современными и старинными технологиями изготовления витражей, то скорее записывайте в кружок и творите!
Записаться можно по телефону: +7 910-424-29-89 (WhatsApp).
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