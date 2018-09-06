Полицейские просят родителей школьников вклеивать в дневники карты со схемой пути до дома

Кроме того, транспортная полиция напоминает родителям о необходимости хотя бы в начальных классах провожать детей до школы и встречать их — особенно если дорога долгая или проходит через железнодорожные пути.

"К сожалению, нередки случаи травмирования или гибели несовершеннолетних на железнодорожных путях, — говорит Алла Нечесова. — Например, в этом году 13-летняя школьница хотела сделать необычное селфи и упала с моста на провода под напряжением — девочку увезли в больницу. Поэтому мы еще раз напоминаем, что железная дорога — место повышенной опасности".