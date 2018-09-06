В Подмосковье пятилетний ребенок погиб от ожогов, бросив баллончик в мангал

МОСКВА, 6 сентября. / ТАСС /. Пятилетний ребенок скончался от множественных ожогов, полученных на даче в Ступинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Пока родители занимались своими делами, пятилетний мальчик гулял по дачному участку. В какой-то момент он нашел баллончик с жидкостью, подошел к мангалу и бросил его туда. От нагрева, баллончик взорвался, и пламя огня перекинулось на ребенка", — сообщила представитель ГСУ.

Мальчик с множественными ожогами был доставлен в больницу Москвы. Спустя несколько дней ребенок скончался. По данному факту начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.