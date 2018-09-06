В Подмосковье умер ребенок, получивший ожоги на костре в лесу 

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Четырехлетний мальчик скончался в больнице от ожогов, полученных в лесу на шашлыках с родителями в Ступинском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
По его словам, в конце августа мальчик поехал с родителями в лес. Они разожгли там огонь и начали жарить шашлыки.
"Искра от костра попала мальчику на одежду. Синтетическая одежда на ребенке загорелась, он получил сильные ожоги и был госпитализирован", — пояснил источник.
Он добавил, что врачи 8 дней боролись за жизнь ребенка, но в начале сентября он скончался.