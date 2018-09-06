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«Он отлично понимает чувства детей»: игрок БК «Химки» Энтони Гилл помогает детям из реабилитационного центра
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«Он отлично понимает чувства детей»: игрок БК «Химки» Энтони Гилл помогает детям из реабилитационного центра 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Форвард баскетбольного клуба «Химки» Энтони Гилл организовал праздник для детей, временно проживающих в Химкинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, и учеников лицея № 7, которым необходима поддержка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Энтони Гилл сходил с мальчиками и девочками в кино, а после просмотра мультфильма они все вместе отправились в кафе в том же торговом центре, расположенном в Химках. Баскетболист и ребята не только сытно поели и попили, но и поиграли на всех игровых и покатались на всех аттракционах.
Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Американец не в первый раз участвует в подобных социальных акциях клуба. В прошлом году игрок навещал ребят из детского дома в Мытищах. Энтони Гилл отметил, что рад иметь возможность помочь тем, кто в этом особо нуждается. В сезоне у него будет напряженный график, но баскетболист постарается сделать такие мероприятия регулярными, ведь ему приятно общаться с детьми и видеть, как они улыбаются.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, в свою очередь, отметил, что баскетболисты «Химок» не только радуют своих болельщиков успешной и красивой игрой, но и помогают нуждающимся.
Источник фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
«Клуб регулярно организует благотворительные акции в помощь детям и их семьям, — подчеркнул Роман Терюшков. — Перед началом учебного года лидер команды Алексей Швед помог собраться в школу детям из малообеспеченных детей. Теперь же душа и весельчак команды Энтони Гилл устроил праздник для мальчишек и девчонок из местного социально-реабилитационного центра и лицея, нуждающихся в помощи. Этим детям не хватает радости в повседневной жизни, а такие люди, как Энтони, дают им эту возможность».
Глава регионального Минспорта напомнил, что игрок проводит подобную акцию уже не в первый раз за тот год, что находится в подмосковном клубе. «Он отлично понимает чувства детей, ведь у него самого подрастает маленькая дочка», — заключил Роман Терюшков.
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