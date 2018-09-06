В Татарстане число попавших в больницу с признаками отравления школьников выросло до 20

КАЗАНЬ, 6 сентября. / ТАСС /. Четверо школьников с признаками отравления попали в больницу в Актанышском районе Татарстана, куда ранее в четверг доставили 16 учеников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

"В больницу Актанышского района Татарстана доставлены еще четыре школьника с подозрением на отравление. Состояние у всех легкой степени", — сказала представитель пресс-службы. Таким образом общее число детей, доставленных в больницу, выросло до 20.

Она уточнила, что причины произошедшего выясняются: все анализы отданы для исследований в лабораторию. «Врачи, несмотря на массовое поступление школьников, справляются и оказывают им всю необходимую помощь», — добавила собеседница агентства.