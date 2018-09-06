Для приемных семей в Москве открываются новые бесплатные курсы

Бесплатный курс «Временные семьи», организованный благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам», стартует 22 сентября 2018 года. Как сообщили в фонде, обучение состоит из 12 занятий и будет проводиться в Школе приемных родителей фонда.

Первый пробный курс был проведен осенью 2017 года, и уже сейчас семьи, прошедшие подготовку, работают со специалистами фонда по конкретным случаям, где требуется принятие в семью ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

"Модуль по подготовке временных семей уникален. Практика временного помещения ребенка в семью еще не получила широкого распространения в нашей стране. В то же время потребность в таких семьях существует, так как временное размещение позволяет во многих случаях избежать попадания детей в сиротские учреждения. Такой риск возникает, если кровные родители нуждаются в лечении или реабилитации, если родителям ребенка с особенностями развития необходима передышка, либо если от ребенка отказываются приемные родители", — рассказывает координатор программы «Содействие семейному устройству» Наталья Шкурова.

Курс рассчитан на семьи, которые уже проходили Школу приемных родителей и готовы стать временной поддержкой для ребенка, а в ряде случаев, и его родной семье. Записаться можно по почте: school.otkazniki@gmail.com. По окончании обучения у родителей будет возможность обратиться в фонд за консультацией или комплексным сопровождением.