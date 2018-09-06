Иркутские власти в 2019 году введут дополнительные меры поддержки нуждающихся семей

ИРКУТСК, 6 сентября. / ТАСС / Власти Иркутской области введут в 2019 году новые меры поддержки малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Левченко

"Малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов с 2019 года будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в рамках регионального проекта «Помощь детям, нуждающимся в особой поддержке», — сказал глава региона.

По словам губернатора, в регионе необходимо упростить процедуру льготного лекарственного обеспечения детей первых трех лет жизни из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. С нового года в Иркутской области также будут введены выплаты в размере 1200 рублей. Их ежемесячно будут получать семьи, воспитывающие детей с онкологическими заболеваниями, болезнями крови и детским церебральным параличом (ДЦП).

"Многим из них требуется диагностика и лечение в медицинских учреждениях, находящихся за пределами области, поэтому перелет до места плановой консультации и обратно с 2019 года для ребенка и одного сопровождающего будет оплачиваться из регионального бюджета", — уточнил Левченко.

В Иркутской области в настоящее время проживают более 12 тыс. детей-инвалидов, из них 248 имеют злокачественные образования и болезни крови, 1761 ребенок страдает ДЦП и другими паралитическими синдромами.