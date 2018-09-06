Минтруд предлагает возмещать семьям стоимость услуг платных детсадов

МОСКВА, 6 сентября. / ТАСС /. Минтруд планирует разработать и утвердить порядок и условия возмещения стоимости услуг пребывания детей в платных детсадах нуждающимся семьям посредством сертификата. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Разработка и утверждение порядка и условий возмещения (посредством сертификата) нуждающимся семьям стоимости услуг в группах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста", — говорится в плане мероприятий по реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет».

Планируется, что соответствующий нормативно-правовой акт министерство подготовит в ноябре 2019 года.

Нацпроект «Демография» включает следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». На его реализацию планируется выделить порядка 3 трлн рублей за шесть лет.