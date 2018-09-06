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Если в комнате подростка стало вдруг слишком чисто — обратитесь к психологу
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Если в комнате подростка стало вдруг слишком чисто — обратитесь к психологу 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Подростки любят ходить по краю. Накануне в Энгельсе с крыши девятиэтажного дома упал одиннадцатиклассник. Он скончался на месте от полученных травм. Причины трагедии пока выясняют. За последнее время это не первый несчастный случай с подростками в регионе. В конце лета в Саратове в посёлке Юбилейный в одном из домов было обнаружено тело 17-летнего парня с огнестрельным ранением. А в Вольске 16-летний мальчик был найден повешенным в 40 метрах от своего дома.
Медицинский психолог Ольга Кабкова дает советы родителям, у которых дети находятся в переходном возрасте.
-Расскажите, что толкает подростков на необдуманный шаг?
-На самом деле у суицидального поведения подростка могут быть разные корни. Начиная от того, что подросток склонен к депрессии, заканчивая неблагоприятными отношениями в социальной среде. Например, он в школе чувствует себя изгоем, либо несчастная любовь или конфликт с родителями. Неоправданные ожидания родителей — сейчас одна из самых частых проблем с которыми семьи обращаются к психологам. Слишком сильные нагрузки в школе и завышенные требования родителей — со всем этим молодой человек или девушка могут не справиться.
-Был ли в вашей практике случай, который закончился трагедией?
-Законченный случай был. Девочка прогуляла школу. Весна была, она вернулась домой и там встретила маму, которая стала отчитывать ее. Мы знаем, все родители это делают по-разному, иногда не совсем в удачной форме. В итоге, пока мама говорила по телефону в соседней комнате, девочка совершила необдуманный поступок. Она оставила записку с таким текстом: «Мама сдай книги в библиотеку, пароль у телефона такой-то, я тебя люблю. Извини, что не оправдала твоих надежд».
-Как родителям понять, что с их ребенком что-то происходит, каковы признаки?
-Меняется поведение подростка. Он становится слишком замкнутым или общительным и веселым. Нарушается сон, подросток отказывается от еды. Есть несколько видов суицидального поведения. Еще одни сигналы — это когда подросток сам наносит себе порезы, пишет депрессивные записи в дневнике. Бывают и глобальные подготовки — подростки ищут в интернете как это сделать. Иногда — необдуманный поступок, из-за обиды, то есть импульсивное поведение. Будьте внимательные к своим детям. Например, если комната подростка была слишком захламлена и там неожиданно поселилась идеальная чистота — это уже повод пообщаться с психологом.
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