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Российские города проверят на доступность для детей с особенностями развития
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Российские города проверят на доступность для детей с особенностями развития 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В российских городах проведут проверку удобства и доступности инфраструктуры для детей с особенностями развития.
Как сообщает РИА «Новости», такую проверку проведет Общественная палата при содействии коллег из регионов.
По словам Юлии Зимовой — первого зампреда комиссии по поддержке семьи, материнства и детства — для этих целей уже создана «Карта возможностей особого ребенка». Эксперты будут проверять различные городские объекты на соответствие необходимым стандартам и вносить эту информацию на карту.
Основная задача этого проекта — создать интерактивную карту для родителей и родственников особенных детей, чтобы им было проще ориентироваться в городском пространстве. Сейчас на карту уже внесены организации, созданные для детей, страдающих ДЦП, глухотой, слепотой, умственной отсталостью, слабым зрением, нарушениями речи, эпилепсией, аутизмом и с другими особенностями.
Фото: mtsr.nso.ru/news/6035
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