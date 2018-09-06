Российские города проверят на доступность для детей с особенностями развития

В российских городах проведут проверку удобства и доступности инфраструктуры для детей с особенностями развития.

Как сообщает РИА «Новости», такую проверку проведет Общественная палата при содействии коллег из регионов.

По словам Юлии Зимовой — первого зампреда комиссии по поддержке семьи, материнства и детства — для этих целей уже создана «Карта возможностей особого ребенка». Эксперты будут проверять различные городские объекты на соответствие необходимым стандартам и вносить эту информацию на карту.

Основная задача этого проекта — создать интерактивную карту для родителей и родственников особенных детей, чтобы им было проще ориентироваться в городском пространстве. Сейчас на карту уже внесены организации, созданные для детей, страдающих ДЦП, глухотой, слепотой, умственной отсталостью, слабым зрением, нарушениями речи, эпилепсией, аутизмом и с другими особенностями.

Фото: mtsr.nso.ru/news/6035