В «Платове» посчитали детей, путешевствовших на летних каникулах

Международный аэропорт Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») за период летних каникул обслужил 96 212 детей, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года. Согласно действующим федеральным авиационным правилам, ребенок — это пассажир в возрасте от 2 до 12 лет, который летит на отдельном кресле (в возрасте до 2 лет детей могут перевозить без отдельного места, на руках родителей, после 12 лет пассажир летит как взрослый). Маленькие пассажиры путешествовали на каникулах как на популярные российские, так и зарубежные курорты. Кроме того, они активно путешествовали по России. В рейтинг самых популярных маршрутов для детского отдыха в России вошли Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Новосибирск и Сочи — более 47 тыс. детей совершили перелеты в эти города. Стоит отметить существенный рост по таким направлениям, как Екатеринбург (317%) и Сочи (305%). Традиционным лидером среди зарубежных направлений стала Турция, каждый 3-й ребенок, летавший летом из аэропорта Платов, отправлялся на турецкие пляжи. Самое популярное турецкое направление в летний период — Анталия (22 541 ребенок). Более комфортным пребывание в аэропорту с детьми для многих родителей стало благодаря посещению комнаты матери и ребенка. Всего этой бесплатной услугой за период летних каникул воспользовались более 900 пассажиров (с начала года — 1520 человек). Напомним, провести время в детской комнате пассажиры с детьми и беременные женщины могут не только в случае задержки рейса, но и при длительном ожидании вылета. Здесь есть спальня с одноразовыми комплектами постельного белья, игровая комната, кухня с микроволновой печью, холодильником и ванная комната с пеленальным столиком. Комната матери и ребенка открыта круглосуточно, расположена на втором этаже здания аэровокзала.