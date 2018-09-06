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Лингвистический лагерь «Yellow Submarine»
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Лингвистический лагерь «Yellow Submarine» 

CHIPS journal 55 минут назад
Фото: CHIPS journal
Здесь каждые школьные каникулы дети погружаются в английский и другие иностранные языки, дышат свежим воздухом, развлекаются и играют. Изучение иностранных языков проходит по современной методике обучения.
Ребята узнают, что такое настоящая зарница, вечерние отрядные свечки, родительский день, у них появится свой современный «пионерский» платок и, конечно, будет много времени для общения с новыми друзьями. На территории санатория, где будут жить дети, есть свой парк развлечений.
Уточнить подробности можно на сайте лагеря.
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