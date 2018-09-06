Минтруд опроверг сообщения о планах возмещать стоимость услуг детсадов нуждающимся семьям

Минтруд опроверг информацию о разработке порядка и условий компенсации стоимости услуг пребывания детей в платных детских садах нуждающимся семьям, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Национальный проект «Демография», паспорт которого был одобрен 3 сентября 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, не содержит мероприятия по разработке и утверждению порядка и условий возмещения нуждающимся семьям стоимости услуг в группах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», — говорится в сообщении.