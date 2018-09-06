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Минтруд опроверг сообщения о планах возмещать стоимость услуг детсадов нуждающимся семьям
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Минтруд опроверг сообщения о планах возмещать стоимость услуг детсадов нуждающимся семьям 

Rambler News Service + ещё 3 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Минтруд опроверг информацию о разработке порядка и условий компенсации стоимости услуг пребывания детей в платных детских садах нуждающимся семьям, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Национальный проект «Демография», паспорт которого был одобрен 3 сентября 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, не содержит мероприятия по разработке и утверждению порядка и условий возмещения нуждающимся семьям стоимости услуг в группах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», — говорится в сообщении.
Ранее агентство ТАСС сообщило о том, что Минтруд планирует разработать меры по возмещению стоимости услуг пребывания детей в платных детских садах для нуждающихся семей посредством сертификата.
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