Минтруд предлагает возмещать семьям стоимость услуг платных детских садов

Минтруд России планирует разработать и утвердить порядок, а также условия возмещения стоимости услуг пребывания детей в платных детских садах нуждающимся семьям с помощью сертификата. Об этом сообщил ТАСС.

Соответствующий документ имеется в распоряжении агентства. Соответствующая инициатива прописана в плане мероприятий по реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трёх лет».

«Разработка и утверждение порядка и условий возмещения (посредством сертификата) нуждающимся семьям стоимости услуг в группах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», — говорится в документе.

Минтруд планирует подготовить соответствующий нормативно-правовой акт в ноябре 2019 года.

Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей с детьми», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт-норма жизни». На его реализацию планируется выделить около трёх триллионов рублей за шесть лет.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 3 сентября выразил надежду, что эти средства принесут «ощутимые результаты», передаёт РИА «Новости» . По его словам, нацпроект «Демография» касается абсолютно каждого жителя России.

«Всё это потребует значительных ресурсов, деньги весьма и весьма такие солидные — не менее трёх триллионов рублей, важно, чтобы они принесли конкретные, ощутимые результаты», — сказал Медведев на заседании президиума совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

В конце августа стало известно, что Минтруд предлагает обучить 150 тысяч нянь и создать к концу 2024 года почти 9 тысяч домашних дошкольных групп для ликвидации очередей в ясли. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на проект ведомства «Создание яслей — содействие занятости женщин».

Согласно документу, планируется создать не менее 255 тысяч мест в яслях для детей до трёх лет. Ещё 5 тысяч мест появится в рамках государственно-частного партнёрства и поддержки частных образовательных учреждений. На это и на подготовку специалистов за пять лет потребуется более 11 миллиардов рублей, считают в министерстве.