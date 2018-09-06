Будьте моей мамой. Как брошенные дети попадают в приемные семьи

Взять ребёнка из детского дома — поступок. А как, наверное, непросто дать любовь и родной дом троим или пятерым приёмным детям! Но наши герои на это решаются.

Мисс дочка

Крохотной цыганочке Лизоньке повезло — её, брошенную матерью в холодном пустом деревенском доме, случайно нашли. Малышка кричала и плакала, ножка и ребро были сломаны и, видимо, сильно болели. А в ярославской больнице случилось второе чудо — малышку случайно увидела Инна, лежавшая там с сыном…

Лизе тогда был год и три месяца, она не умела сидеть и не говорила. Инна всё время навещала девочку в больнице, а когда вернулась с сыном домой, начала по ней скучать. И покинуть её не смогла…

В семье малышка окрепла, заговорила, перестала бояться окружающих. В три года Лиза уже выступала в конкурсе для приёмных детей и танцевала «цыганочку». Потом было модельное агентство, показы одежды, танцевальные конкурсы. В 2011 году Лиза получила титул «Маленькая Мисс Россия», в 2012-м — «Мини-мисс Ярославль» и тогда же в Ростове-на-Дону — Гран-при в конкурсе «Супермодель России»!

Уже подростком Лиза захотела познакомиться со своими родными — тогда её биологическая мама приезжала в Ярославль с двумя дочками… Пока девчушка не собирается покидать приёмную маму. «Я не жду от дочери благодарности, она мне ничего не должна. Я её просто люблю», — улыбается Инна.

Исключительная Алёна

Найти семью для Алёны было непросто. И характер сложный, и со здоровьем проблемы — ожоги на лице и теле, ампутированы кисти. Приёмные мама и папа нашлись в Нижнем. Но у них уже были дети и не лучшие жилищные условия… Приживётся ли в таких условиях проблемный подросток?

Алёне в «неформатной» семье понравилось. Ведь отношения людей — всегда немного чудо, его ни предсказать, ни спрогнозировать нельзя. Вот только пресловутые метры жилплощади могли помешать оформить постоянную опеку. К счастью, вникнув в ситуацию, органы опеки поняли: это тот случай, когда в интересах ребёнка можно пойти на исключение. Прошло три года. Алёна выросла, поведение выправилось. Она и не узнала, что из-за ограниченной жилплощади могла остаться без семьи.

Сразу семеро

Марина Кириллова из Владимира, мама двух дочек, мечтала о сыне. Но она и представить не могла, что в сорок с лишним станет мамой для… семерых мальчишек. Разница у старших девочек — 10 лет, ещё через 14 родился Антон.

Марина работала в доме ребёнка, и на время ремонта семью попросили взять трёхлетнего Вову. Все Кирилловы к нему привязались. Но появился его родной отец, в опеке семье отказали. Но на семейном совете решили не сдаваться: есть и другие детки, которым нужна любовь.

Первым стал трёхлетний Саша. Он даже улыбаться не умел, но потихоньку стал весёлым, говорить научился… Потом появились мальчишки-двойняшки, нашёлся у них и младший брат. Взяли троих — не разбивать же семью… Василий, Максим и Лёня слабенькими были. Глава семьи стал заниматься с мальчишками физкультурой — выправились. Сегодня все трое гимнасты.

Полтора года назад Кирилловы не могли не взять 14-летнего Дениску, год назад — 6-летнего Андриана. Андрианчику инвалидность прочили, но в семье он болеть перестал. «Родные научили меня любить, отдавать тепло, и эту любовь я передаю детям», — говорит Марина.

Любовь движет и Анной Закалёнковой. Жительница Ивановской области, «Вторая вице-миссис» и «Миссис золотая хозяйка» конкурса «Миссис Иваново-2017», и её муж Александр — счастливые родители. У них пятеро родных детей и один приёмный. Старшей Ирине 27 лет.

«Мы с дочерью занимаемся благотворительностью: дарим подарки и показываем представления для деток, — рассказывает Анна. — Как-то под Новый год ездили в детдом. Поездка запала в душу. Я знала, что мы сможем помочь встать на ноги ещё одному ребёнку. Через год решились».

Два года назад семья забрала из детдома Максима. Маму мальчика лишили родительских прав, взрослые брат и сестра от Максима отказались. Максим заканчивал первый класс, но практически не умел читать. «Мы заново учились читать, разговаривать, дружить», — говорит Анна. Сейчас Максим хорошо учится.

Не бояться будущего

Все мамы с гордостью рассказывают о приёмных детях. Но не надо думать, что они живут в сказках. Все семьи наверняка прошли через проблемы и трудности, но сумели с ними справиться.

Нижегородка Татьяна растила приёмную дочь одна. Забрала её из дома малютки. В те времена школ приёмных родителей не было, и особенностей приёмных детей Татьяна не знала — просто была счастлива со своей малышкой. А через несколько лет впала в депрессию: дочка стала своенравной и непослушной. Родня и знакомые на каждый факт непослушания говорили: «Приёмная она у тебя, гены плохие, то ли ещё будет!» Татьяна стала строже, отношения испортились, начались проблемы в школе…

Замкнутый круг. Татьяна выхода не видела. Обратиться за советом было не к кому… От беды отвёл случай: однажды дочка познакомилась на улице с неравнодушной женщиной. Она и подсказала Татьяне, что можно обратиться в службу сопровождения. После первой же беседы с психологом мама поняла: с ней и дочкой всё в порядке, а проблемы решаемы. Главное — мама Таня перестала бояться будущего.

Разорвать цепь несчастий

Татьяна Фалина, многодетная приёмная мама

Я многодетная приёмная мама, воспитываю уже второе поколение приёмных детей. За спиной у каждого — трудная и нередко трагичная история. И это единственное, но очень существенное отличие приёмного ребёнка от родного.

Ребёнок, пережив в самом начале жизни равнодушие взрослых, одиночество, а то и серьёзную психологическую травму, развивается иначе. Ему страшно в этом мире, и он не знает, как пережить этот страх, который в нём, как сжатая пружина. Когда появляются приёмные родители, ребёнок начинает доверять им, раскрываться, и «пружина» расправляется. Со стороны это выглядит чудовищно: сын или дочь словно намеренно изводит взрослых, провоцируя их на агрессию.

Однажды все эти проявления проходят. Но до этого приёмным родителям нелегко: на первых порах приёмный ребёнок редко является поводом для гордости, гораздо чаще за его поведение приходится оправдываться перед родственниками, знакомыми, воспитателями и учителями.

Общество и государство, как правило, не понимают этих проблем. А отсутствие понимания — это отсутствие помощи и поддержки, которые так необходимы. Поэтому все государственные реформы направляются не на совершенствование помощи, а на усиление контроля.

Многие относятся к приёмным семьям с подозрением: зачем людям всё это надо, зачем так портить себе жизнь? Ответ прост: когда на твоих глазах ребёнок «оживает», учится доверять, любить, быть счастливым — это стоит всех трудностей.

Никто не будет спорить — было бы здорово, чтобы необходимости в нас, приёмных родителях, вообще не было, чтобы дети оставались в родных семьях. Но так не получается. Случается, что родители бросают детей. Несчастные дети вырастают в несчастных взрослых и тоже не могут создать семьи, и цепочке нет конца.

Может быть, приёмное родительство — временное явление, которое нужно сейчас, чтобы разорвать уже эту цепочку наследственного несчастья… Пусть наши дети вырастут счастливыми и любимыми вопреки всему. Пусть они смогут создать семьи и любить своих детей!

Ради этого мы выбрали такую судьбу. Поэтому опытные приёмные семьи часто многодетные. Видя, как необходима ребёнку семья, какие шансы она даёт ему в жизни, очень трудно оставаться в стороне.

Кстати

Абсолютно во всех регионах детские дома и дома ребёнка в последние 10 лет закрываются. В Нижегородской области, по данным регионального правительства, с 2008 года перестали работать 44 детских дома и два дома ребёнка. Такие же тенденции во Владимирской, Ярославской, Рязанской областях.

И это не механическое сокращение: детей, оставшихся без попечения родителей, берут семьи. Так, только за 2017 год в семьи передано больше детей, чем остаётся во всех детских домах Нижегородской области.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, но переданных в замещающие семьи в Костромской области, в 2018 году составила 91%. Значит, люди, несмотря ни на какие кризисные волны в экономике, не пасуют перед трудностями и не страшатся брать на себя ответственность.