Минтруд предложил бизнесменам организовать в офисах детские комнаты 

Минтруд предложил работодателям создать специальные комнаты для детей сотрудников. Ведомство направило инициативу в «Опору России», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерацию независимых профсоюзов (ФНПР), передает ТАСС.
Подготовка предложений по формированию работодателями модели оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста непосредственно в помещениях организаций. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет».
Минтруд хочет дать женщинам возможность работать, не оставляя детей дома или у третьих лиц. Срок предоставления соответствующих предложений в ведомство согласно документу — с 1 января 2019 года до 1 июля 2019 года.