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Нижегородцы с детьми в летние каникулы чаще всего летали в Турцию и на Кипр
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Нижегородцы с детьми в летние каникулы чаще всего летали в Турцию и на Кипр 

Newsroom24 28 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба нижегородского международного аэропорта Стригино.
Как отмечается в сообщении, в указанный период пассажирами стали более 48 тысяч детей в возрасте до 12 лет. Это на 9% больше, чем летом прошлого года.
Самым популярным «детским» направлением стала Анталия. Пассажиропоток юных нижегородцев на этот курорт составил 21 577 человек.
В ТОП-5 любимых направлений нижегородцев с детьми вошли: Анталия, Москва, Симферополь, Сочи и Ларнака. Также популярностью пользовались Энфида, Монастир и Ираклион.
Отмечается также, что по действующим федеральным авиационным правилам, ребенок — это пассажир в возрасте от 2 до 12 лет.
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