Нижегородцы с детьми в летние каникулы чаще всего летали в Турцию и на Кипр

Об этом сообщает пресс-служба нижегородского международного аэропорта Стригино.

Как отмечается в сообщении, в указанный период пассажирами стали более 48 тысяч детей в возрасте до 12 лет. Это на 9% больше, чем летом прошлого года.

Самым популярным «детским» направлением стала Анталия. Пассажиропоток юных нижегородцев на этот курорт составил 21 577 человек.

В ТОП-5 любимых направлений нижегородцев с детьми вошли: Анталия, Москва, Симферополь, Сочи и Ларнака. Также популярностью пользовались Энфида, Монастир и Ираклион.

Отмечается также, что по действующим федеральным авиационным правилам, ребенок — это пассажир в возрасте от 2 до 12 лет.