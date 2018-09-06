Диван, тахта, софа или кушетка c бортиком: как правильно выбрать детскую мебель

Вот, наконец, пришло то время, когда малыш подрос, и наступила пора менять кроватку на более серьёзную мебель. Это задача не из лёгких, перед родителями стоит выбор, что лучше: детский диван, тахта или софа, дополненные бортиками. Какая модель более надёжна? Нужно предусмотреть много нюансов, начиная от безопасности и заканчивая комфортом для ребёнка. Сегодня редакция Homius.ru расскажет, какие бывают диванчики для ребят разного возраста, обо всех преимуществах каждого изделия, а также какие бортики рекомендуется установить в первое время, чтобы обеспечить комфортный сон малыша. Можно подобрать диван для малыша в одном дизайне с общим оформлением комнаты Содержание статьи

1 Как выбрать диванчик для ребёнка до 3 лет 1.1 Основные критерии выбора кроваток с бортиками для детей от 1 года 1.2 Выбираем спальное место для детей от 2 лет: диванчики с бортиками 1.3 Разновидности диванов для детей: кушетка, тахта и софа с бортиками с двух сторон

2 Какие бывают диваны с бортиками для детей от 3 лет 2.1 Преимущества детских раздвижных диван-кроватей с бортиками 2.2 Отличительные особенности детских диванчиков с бортиками: кушетки, тахты и софы

3 Какие механизмы трансформации и виды бортиков устанавливают в детские диванчики 4 Как выбрать лучший детский диван-кровать с бортиками — рекомендации нашей редакции 5 Фотогалерея удивительных интерьеров детских комнат с диванчиками 6 Заключение

Как выбрать диванчик для ребёнка до 3 лет В один годик детки начинают проявлять самостоятельность и подражать старшим, в том числе они будут не против переехать в собственную кровать. Необходимо выделить основные требования при выборе спального места:

экологичность материалов и лакокрасочных покрытий для отделки; форма всех граней должна быть округлой, чтобы малыш не травмировал себя.

Основные критерии выбора кроваток с бортиками для детей от 1 года Габариты кроватки для комфортного сна должны быть 1,2 м в длину и 0,6 м в ширину. Если спальное место больших размеров, ребёнок не будет чувствовать себя защищённым. Для малыша от года можно остановить свой выбор на приставной модели. Кроватка защищена бортиками с трёх сторон, высота регулируется под размер взрослой конструкции. Это удобный вариант и для мамы, так она всегда может успокоить ребёнка в ночное время, а после пробуждения малыш самостоятельно переберётся к родителям. Как правило, такие модели оснащены колёсиками, чтобы можно было передвигать их при необходимости. Кроме того, производители предлагают ещё несколько вариантов кроваток для детей от года:

трансформер — в обычной кровати размером 180×70 см встроена детская модель с бортиками. Когда малыш вырастает, маленькое спальное место убирается; каркас раздвигается по мере роста малыша. Такие конструкции дополнены съёмными бортиками, которые надёжно защищают ребёнка от падения.

Выбираем спальное место для детей от 2 лет: диванчики с бортиками Правильно выбранный дивана с бортиками для ребёнка от 2 лет — это залог его спокойного сна. Двухлетнему малышу наверняка понравятся тематические кроватки в виде:

сказочного домика или кареты; настоящей машинки или самолёта; поезда или корабля.

В этом возрасте уже можно выбирать не только кровати, но и детские диванчики или раскладные кресла. Обязательно спальное место должно быть защищено бортиками. Диван-кровать с защитой только с одного бока ставят длинной стороной к стенке. Так, спальное место напоминает манеж, и ребёнок будет чувствовать себя защищённым.

Разновидности диванов для детей: кушетка, тахта и софа с бортиками с двух сторон Небольшие кушетки для малышей — это диванчики, дополненные бортиками с двух сторон. В переводе они означают маленькую постель. Ровное спальное место прекрасно подходит для детского позвоночника. Основное достоинство таких моделей — производители часто изготавливают их в виде сюжетов из сказок. Самая востребованная модель на сегодняшний день − тахта-софа. Она представляет собой низкий диванчик с ножками или без них. Её основное, в отличие от аналогов, — спинки и подлокотники имеют одинаковую высоту. Детская кровать-тахта может дополнительно укомплектовываться съёмными бортиками, которые не дадут ребёнку упасть во сне.

Какие бывают диваны с бортиками для детей от 3 лет Основное преимущество диванчиков с бортиками для детей от 3 лет — ребёнок может на нихи спать, и принимать гостей, и играть. Все модели выпускают только с закруглёнными углами, поэтому они нетравмоопасны. В сложенном виде все конструкции компактны, кроме того, имеют дополнительные места для хранения. Преимущества детских раздвижных диван-кроватей с бортиками Когда ребёнок подрастает перед родителями встаёт выбор, что лучше купить: кровать или диван. Многие склоняются именно ко второму варианту и вот почему:

диваны более компактны, чем кровати, они прекрасно вписываются в любое оформление комнаты; функциональны. В ночное время — это комфортное место для сна, днём на нём можно сидеть или играть. Кроме того, конструкции дополнены вместительными ящиками для хранения постельных принадлежностей или игрушек; безопасны, в диванах нет острых углов, все стенки обиты тканью с наполнителем. Благодаря бортикам можно не бояться, что ребёнок упадёт во сне или во время игр.

Кроме того, когда малыш подрастёт, можно приучать его самостоятельно убирать постельное бельё и содержать диван в порядке.

Это следует знать! Часто вовремя игр малыши прячутся в ящиках для хранения. Нужно объяснить ребёнку, что это небезопасно.

Отличительные особенности детских диванчиков с бортиками: кушетки, тахты и софы Кроме диванчиков и кроватей, производители предлагают следующие модели для детей от трёх лет.

Модель дивана Описание

Кушетка

Детская кушетка с бортиками значительно отличается от софы и тахты, она может раздвигаться в длину, также её укомплектовывают ящичком для хранения. Сегодня производители дополнили её удобным матрасом, спинкой и небольшими подлокотниками.

Тахта

Современные модели дополнены спинкой и подлокотниками, которые устанавливают с любой стороны. Могут быть одно— или двуспальными. Внутри конструкции расположен вместительный ящик для белья. Основное преимущество тахты — она имеет ровный матрас, на котором очень удобно спать.

Софа

В былые времена софу использовали только для сиденья, но сегодня это полноценное спальное место для одного ребёнка. Производители дополняют конструкцию небольшой спинкой и подлокотниками, а также выкатным механизмом для увеличения размера.

Особое внимание нужно уделить спальному месту кушетки с бортиками для детей от 3 лет, от качества матраса зависит осанка ребёнка. Как правило, они оснащены независимыми пружинными блоками или наполнителем из пенополиуретана. Для ежедневного и использования рекомендуется выбирать спальное место с ортопедическим матрасом.

Это важно! Толщина матраса для ребёнка должна быть не менее 8 см.

Дополнительно на спальное место следует купить топпер — специальный недорогой матрасик, который выравнивает поверхность и улучшает качество и комфорт сна. При необходимости его можно свернуть в трубочку и убрать в шкаф. Топпер надёжно фиксируется на матрасе

Какие механизмы трансформации и виды бортиков устанавливают в детские диванчики Можно выделить 4 вида механизма трансформации детских диванчиков в полноценное спальное место.

Тип раздвижного механизма Описание

Выкатной

Нужно потянуть сиденье на себя, спинка встанет на место самостоятельно. Это самый надёжный тип благодаря отличной устойчивости и повышенной прочности. Боковые подлокотники будут служить бортиками. Основное достоинство системы — спальное место после раскладывания становится ниже, малыш сможет самостоятельно с него спускаться.

Аккордеон

Механизм аккордеон действует по принципу гармошки, нужно потянуть петлю, которая расположена на спинке, до характерного щелчка. Из преимуществ системы следует отметить компактные размеры в сложенном виде.

Клик-кляк

Диванчики с таким механизмом трансформации принимают 3 положения, на них можно сидеть, полулежать и спать. Из плюсов следует выделить бесшумное раскладывание. Маленький ребёнок самостоятельно вряд ли справится с системой, а вот детям постарше такая конструкция должна понравиться.

Дельфин

Его устанавливают на угловые диванчики. Чтобы сделать полноценное спальное место, достаточно потянуть за петлю снизу конструкции. Важно во время покупки проверить роликовую систему и устойчивость диванчика.

Для маленького ребёнка рекомендуется устанавливать дополнительную мягкую защиту в виде бортиков, которые бывают нескольких видов:

сплошныеизделия устанавливают по всей длине спального места; частичные − закрывают небольшую длину дивана.

Кроме того, они бывают встроенными или съёмными. Встроенные изготавливают из того же материала, что и тахту, также они бывают в виде деревянных планок. Съёмные крепятся снизу кровати. На защиту можно закрепить яркие игрушки или сделать кармашки для книжек. Самый безопасный вид защиты, но не очень удобный для малыша и родителей, — четырёхсторонние бортики. Их рекомендуется ставить на кроватки совсем маленьких детей — до трёх лет.

Как выбрать лучший детский диван-кровать с бортиками — рекомендации нашей редакции К выбору диванчика для ребёнка следует отнестись с должным вниманием, в первую очередь нужно определить место, куда планируете его поставить. Так, можно сузить круг для поиска оптимальной модели, отсортировав изделия с неудобной спинкой или те модели, которые не вписываются по параметрам. Затем необходимо создать образ дивана, учитывая дизайн комнаты и цветовое оформление, и только после этого можно отправляться в магазин за покупкой.

Это следует знать! Вся детская мебель подлежит гигиенической сертификации, обязательно проверьте соответствие выбранного диванчика с документами у продавца.

Основные требования, предъявляемые к детской мебели:

все элементы должны быть хорошо закреплены, нужно самостоятельно проверить прочность основания; желательно, чтобы каркас был изготовлен из дерева или МДФ, но из-за высокой цены многие выбирают более дешёвую ДСП; для обивки должны быть использованы только натуральные гиппоаллергенные ткани. Они обеспечивают хороший влаго— и теплообмен, делая сон малыша более спокойным; обивка должна быть прочной, малыш часто использует диван как любимое место для игр; при выборе дивана нужно учитывать и его дизайн. Для девочек подойдут светлые материалы с красивыми узорами или зверушками, мальчикам понравятся яркие модели.

Фотогалерея удивительных интерьеров детских комнат с диванчиками Производители выпускают огромное разнообразие диванчиков для детей разного возраста. Это могут быть тематические или сказочные модели. Начиная с трёх лет обязательно нужно посоветоваться с ребёнком перед принятием окончательного решения. Предлагаем посмотреть фотоподборку интересных дизайнов детских комнат, укомплектованных диванчиком, кушеткой и тахтой с бортиками разной конфигурации. 1 of 20 Заключение При выборе спального места для малыша нужно учитывать, что ребёнок растёт очень быстро, и диван покупается не на один год. Запас длины должен составлять не менее 30 см. Это относится и к обивке: если мебель приобретается надолго, лучше отдавать предпочтение спокойной расцветке, которая будет актуальна и через 5 лет. Надеемся, что советы в нашем обзоре будут вам полезны, и вы без труда подберёте отличное спальное место для своего ребёнка. А в заключение предлагаем посмотреть несколько советов по выбору оптимальной конструкции для малыша.