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Около 200 детей Севастополя обследуют врачи в рамках акции «Волна здоровья»
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Около 200 детей Севастополя обследуют врачи в рамках акции «Волна здоровья» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Парламентская газета
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Около 200 детей будут обследованы специалистами ведущих медицинских центров России в Севастополе в рамках акции «Волна здоровья», участники которой в четверг прибыли в город, сообщил журналистам заместитель губернатора Юрий Кривов.
Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья» проходит со 2 по 8 сентября. В ходе нее круизный теплоход «Князь Владимир» пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров вдоль Черноморского побережья по маршруту Сочи — Новороссийск — Симферополь — Ялта — Севастополь — Сочи.
Московские врачи семи специальностей проводят осмотр детей разного возраста с различными диагнозами. «В Севастополе специалистами планируется обследовать около 200 детей, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем и другие», — отметил Кривов.
По словам вице-президента Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николая Кононова, ведущими российскими специалистами за время акции было обследовано уже свыше 600 детей в Новороссийске, Сочи, Ялте и Симферополе, из которых 225 детей отобраны для лечения в федеральных медицинских центрах в Москве.
Об акции
В обследовании детей принимают участие ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева", Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно— лицевой хирургии и другие.
Основная цель акции — оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Первая «Волна здоровья» — теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями, прошла в 2006 году. Именно тогда и был заложен механизм проведения акции, оставшийся неизменным.
В последующие годы теплоходы с врачами из ведущих научно-медицинских центров прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Неве, Ладожскому и Онежскому озерам. «Волна здоровья» за эти годы побывала в 44 населенных пунктах семи федеральных округов РФ. С 2006 по 2017 год более 10 тыс. детей прошли на «Волне здоровья» медицинские обследования и получили консультации специалистов.
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