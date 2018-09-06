В Севастополе стартовала акция «Волна здоровья»

В Севастополь приехали врачи из ведущих российских клиник. В рамках акции «Волна здоровья» они обследуют около 200 детей, страдающих от сложных заболеваний, сообщает ForPost.

Всероссийская акция «Волна здоровья» проходит со 2 по 8 сентября. Московские врачи на круизном теплоходе «Князь Владимир», оснащённом необходимой медицинской техникой, объезжают российские регионы. В 2018 году маршрут «Волны здоровья» проходит вдоль побережья Чёрного моря через Сочи, Новороссийск, Симферополь, Ялту и Севастополь.

Вице-президент общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов рассказал, что подготовка к акции в Севастополе шла полгода. За это время городской департамент здравоохранения проанализировал ситуацию с несовершеннолетними пациентами, страдающими от сложных заболеваний, и отобрал для «Волны здоровья» около 200 человек по семи основным нозологиям.

«Врачи уже по каждому ребёнку имеют общее представление. Сегодня они работают с этими детьми совместно с местными врачами, к вечеру будет результат по всем детям», — отметил он.

Кроме того, московские медики осмотрят несколько десятков детей из севастопольских интернатов, детского дома и приюта. По словам замгубернатора Юрия Кривова, для осмотра выбрали детей, которым требуется дополнительная консультация врачей. При необходимости воспитанников детских домов направят на лечение в другие регионы.