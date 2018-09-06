В Пермском крае началась вакцинация от гриппа

Врачи советуют привиться в сентябре-октябре, чтобы успел выработаться иммунитет.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, в общей сложности планируют привить 47% жителей Прикамья. В регион поступит один миллион 100 тысяч доз российской вакцины «Совигрипп». В край уже привезли первую партию — 500 тысяч доз.

Начальник отдела организации медпомощи при социально-значимых заболеваниях краевого минздрава Олег Рожков пояснил, что основное внимание в ходе этой прививочной кампании будут уделять противопоказаниям к постановке вакцины: не было ли аллергии на прививки от гриппы в прошлые годы, болеет ли взрослый или ребёнок и есть ли у них хронические заболевания.

«Вакцины в крае хватает, поэтому ждём всех в поликлиниках. С собой нужно взять паспорт, полис, паспорт и обратиться в регистратуру. Там направят к специалисту, — пояснил Олег Рожков. — «Есть категории граждан, которым положена бесплатная вакцинация: дети, беременные женщины пожилые люди, работники здравоохранения и образования, студенты, призывники, работники транспорта, ЖКХ. Однако все остальные тоже могут обратиться в поликлиники за прививкой. Исключение могут составить разве что работники крупных промышленных предприятий, так как их вакцинируют за счёт работодателей».

Руководитель педиатрической службы Краевой детской клинической больницы Екатерина Троицкая говорит, что особенное внимание своему здоровью стоит уделять беременным женщинам. Им ставят прививки от гриппа во втором и третьем триместрах.

«Для этих женщин вакцинация очень важна, так как в случае болезни они ограничены в выборе лекарств. Поэтому и грипп у них протекает очень тяжело. К тому же детей вакцинируют с шести месяцев. До этого их защищают материнские антитела», — пояснила она.

Вакцинация пройдёт в детских садах и школах, поэтому для того, чтобы ребёнок получил вакцину родителям достаточно подписать разрешение. Также детям прививку можно поставить в поликлинике, обратившись к педиатру.