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Саратовцев просят помочь больному лимфобластным лейкозом восьмилетнему мальчику из Степного
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Саратовцев просят помочь больному лимфобластным лейкозом восьмилетнему мальчику из Степного 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Саратовцев просят оказать помощь восьмилетнему Станиславу Мищуку, у которого в марте прошлого года диагностировали острый лимфобластный лейкоз.
Как уточнили в пресс-службе Саратовского НПЗ, семья мальчика живет в селе Степное Советского района. С конца апреля прошлого года у ребенка началась костномозговая ремиссия, из-за которой в июле этого года у мальчика появились боли в позвоночнике и он перестал ходить.
Чтобы поправиться Стасу Мищуку нужно пройти не менее двух курсов терапии лечения дорогостоящим препаратом «Блинатоумомаб». Для этого необходимо собрать три миллиона рублей.
Как помочь ребенку можно узнать по телефону 8-927-106-46-20 у мамы мальчика, Ирины Беляниной.
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