10 супер-способов унять детскую истерику

Один уровень

Ребёнок плачет, потом что ему плохо, он хочет вызвать у вас сочувствие, и, конечно же, изменить ситуацию в свою пользу. И даже если вы второго ему не позволите (например, несмотря на его слёзы, не собираетесь покупать мороженое), посочувствовать необходимо. Для этого опуститесь на один уровень с крохой, то есть наклонитесь, присядьте, загляните в глаза, скажите: « Я понимаю, ты очень расстроен, ты хочешь попробовать это». Малыш вступит в диалог, и это будет первым шагом выхода из истерики.

Объятия

Вы не только сочувствуете ему, но и продолжаете любить, и для ребёнка очень важно это знать, ведь дети очень часто любой негатив, любую отрицательную реакцию родителей связывают с тем, что их разлюбили. Обнимите малыша, погладьте по голове. Дайте выплакаться у себя на груди.

Пять минут на слезы

Каждый имеет право на эмоции. Так дайте малышу это право, но очертите границы: «Ты поплачешь ещё пять (две, три) минут, а потом поговорим!». Это время будет спасительным для всех: для ребёнка — чтобы настроиться на диалог и немного успокоиться, для вас — чтобы абстрагироваться на какое-то время и не выйти из себя.

Здесь нельзя, а там можно

Аналогичный метод на разграничение рамок, только не временных, а территориальных. Вы говорите ребёнку: «Здесь, в магазине, плакать нельзя, здесь много людей, а там, на улице, можно. Давай выйдем, и ты поплачешь». Таким образом, вы принимаете его действия, но берёте паузу. Когда вы выйдете из магазина, то плач может уже и не начаться.

Отвлечённый предмет

Этот способ подходит для самых маленьких. Малыш плачет, потому что его увели с детской площадки, и в разгар истерики мама вдруг заявляет: «Смотри, собачка тоже домой идёт!». Ребёнок отвлекается, разглядывает животное и забывает о своей проблеме. Правда, с детьми старше трёх лет метод может не работать.

Хочешь фокус?

Продемонстрируйте ребёнку, как волшебным образом убираются слезы: «Ты уже хочешь успокоиться, а слёзы всё льются? Я тебе помогу!». Для самого фокуса прекрасно подойдут подручные материалы — пелёнка и ли платок. Вы набрасываете что-то из этого на кроху, читаете заклинания, и — вуаля — он уже не плачет!

Вода — лучший помощник

Умыться, попить водички — этот способ отлично успокаивает не только детей, но и взрослых. Если чувствуете, что и вы тоже уже начинаете выходить из себя, присоединяйтесь к водным процедурам!

Огурец будешь?

Или помидор, или бутерброд, да что угодно, лишь бы занять рот чем-то, кроме плача. Для детей, любящих поесть, отличная альтернатива. А сам вопрос в таком роде может оказаться неожиданным настолько, что кроха забудет, что недавно плакал.

Нарисуй проблему

Или просто опиши её. Предложите ребёнку проанализировать ситуацию: «Скажи, твоя проблема большая или средняя, как считаешь? Она серьёзнее той, когда ты на Новый год хотел компьютер, а получил настольный хоккей?». Мыслите абстрактными понятиями, фантазируйте. А дальше всё просто: маленькие проблемы решаются в один день, на обдумывание остальных требуется время. Но вы же обсудите это вместе, правда?

Дыхательные процедуры

Хороши, когда вы уже понимаете, малыш во власти эмоций и не в состоянии справиться самостоятельно с ними. Скажите строго: «Сейчас глубокий вдох, выдох, слёзы вытираем и поговорим!». Выполните дыхательные процедуры и сами, вы ведь тоже разнервничались.