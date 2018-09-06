Ещё
Исповедь профессионала: как устроиться в детсад воспитателем, а работать посудомойкой, психологом и уборщицей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исповедь профессионала: как устроиться в детсад воспитателем, а работать посудомойкой, психологом и уборщицей 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Трудовой стаж Юлии (имя изменено) — десять лет. Семь лет она проработала воспитателем, сходила в декрет, а три года назад устроилась нянечкой в один из детских садов Калининграда. Юлия рассказала «Клопс», каково быть сразу и психологом, и посудомойкой и как успокоить плачущего ребёнка.
Я окончила педагогический институт, практику проходила в детсаду. Мне понравилось, решила пойти туда работать. Молодая была, ещё не уставшая от детей. Сразу доверили группу, где были малыши с ДЦП. Иногда их приходилось носить на руках, потому что они плохо ходили. Дети мне как родные были. Сейчас, когда встречаю их в городе, ребята здороваются, обнимают, так приятно!
Зарплаты только уменьшаются
Сейчас у нас по три няни на две группы. Первая смена с семи утра до трёх часов дня, вторая с часу до семи вечера. Две няни трудятся с часу до трёх дня.
Детские сады — автономные учреждения, которые получают финансирование и сами решают, сколько платить воспитателям и няням. По крайней мере, так мне объясняет заведующая. Каждый месяц дают табель, ты там отмечаешь баллы, по которым тебе начисляются стимулирующие выплаты. Потом собирается комиссия из тех же работников учреждения, и они уже сами решают, сколько доплачивать, рассматривая твой отчёт. Просчитать, сколько ты получишь в следующем месяце, невозможно. У меня выходит примерно 11 000. Три года заработная плата не повышалась.
Есть нянечки, которые работают с семи утра до семи вечера. И при двойной нагрузке их зарплата — 15 000 рублей в месяц. Однажды в саду проходила проверка, нам в тот месяц заплатили на две тысячи больше, а потом два месяца вычитали эту сумму. Моя подруга, воспитатель в Знаменске, получает 26 000 рублей. Когда я спрашиваю у заведующей, почему так, она говорит, что за пределами Калининграда совсем другие оклады.
Многие будут увольняться в ближайшее время. Сейчас пара групп уже пустых, на них няни и воспитатели работают в две смены. Увольняются и посудомойки. Их обязанности ложатся на плечи нянечек, а мы и так загружены: одеть, раздеть, накормить, уложить спать, помыть горшки, а тут ещё на кухне чистить огромные чаны. Кто такое выдержит?
Ещё такой интересный факт. Моя группа — это 26 детей двух-трёх лет. Раньше были ясли, теперь это называется «первая младшая группа». Всё для того, чтобы не делать 30-процентную надбавку к зарплате. При этом на ужин колбасу и сосиски в тесте моей группе не дают, потому что «яслям не положено».
Осенью плачут, зимой болеют
Август — сентябрь — это всегда период психологической адаптации. Детки плачут всё утро. Если родители понимающие, то они приводят малышей сначала на час, потом постепенно увеличивают время. Другие оставляют неподготовленных детей до вечера — это неправильно. Вот представьте. За новенькими родители начинают приходить часа через два. Малыши всей толпой бегут к дверям — и начинается: к кому-то мама уже пришла, к кому-то ещё нет — опять слёзы.
Утром, пока воспитатель заполняет документы, у меня самые загруженные часы. Обнимаешь их, утешаешь, играешь с ними в магазин, чтобы успокоить. Кто-то возмущается: «Вы с ним не гуляли даже!». А куда можно тащить детей с утра в таком состоянии, чтобы они расселись на заборах и звали мам? Надо, чтобы они хоть немного привыкли к нам и к обстановке.
Адаптируются малыши примерно в течение месяца, потом начинают болеть — иммунитет привыкает к новому коллективу. Только после Нового года становится полегче.
Уплотнение групп вредит безопасности и здоровью
Я понимаю, проще и быстрее уплотнить существующие детские сады. Для того чтобы построить новые, нужно время. Но вот эта переполненность ни к чему хорошему не приводит. В старых зданиях актовые залы, коридоры, комнаты для игр тесные для больших групп. Утренники проводят в два захода: сначала одна подгруппа, потом другая. Зимой от духоты можно в обморок упасть, здания топятся хорошо, а окна не открыть: дети могут простудиться.
Уследить за 26 малышами очень сложно, практически невозможно. Поэтому и возникают истории с убегающими детьми, вы недавно писали о двух мальчиках с Сельмы.
А вообще я люблю детей. По шуму в группе я могу определить, что там происходит и надо ли вмешиваться. Так и в семье: пока дети ругаются или громко хохочут, мне комфортно. Но тревожную тишину в детской или призывы о помощи истолкую правильно и вмешаюсь.
Клопс.Ru: последние новости
Россиян просят отказаться от покупки букетов на 1 сентября и помочь тяжело больным детям Под Славском кинологи ищут заблудившегося в лесу 14-летнего подростка В России число сирот достигло рекордно низкого уровня
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нонна Гришаева показала свадебное фото1
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Хилькевич рассекретила свой вес после вторых родов7
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем67
Назван идеальный размер женской груди67
Новости партнеров
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение