СК проводит проверку после ранения ножницами ребенка в Москве 

По факту травмирования ребенка ножницами на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
По предварительным данным, 4 сентября между двумя мальчиками, обучающимися в одной школе, произошел конфликт. В ходе ссоры один из учеников неосторожно задел другого ножницами. Ребенка осмотрели врачи, после чего он был отпущен домой с диагнозом — ссадина левой щеки.
«Следственными органами организована доследственная проверка по сообщению о травмировании ребенка. Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сказала Иванова.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.
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