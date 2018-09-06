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Будут ли прививки?
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Будут ли прививки? 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Будут ли в этом году делать бесплатные прививки от гриппа? Или на фоне кризиса денег на вакцину не хватило?
А. Ситникова, Новоспасское
— Прививочная кампания уже стартовала, — рассказал министр здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Сергей Панченко. — В ходе кампании планируется привить от гриппа 611 тысяч жителей области, в том числе 158 тысяч детей. Первая партия препарата (143 230 доз вакцины «Совигрипп» для взрослых и 69 849 для детей) уже распределена по государственным учреждениям здравоохранения. Также в регионе будут организованы мероприятия по своевременному выявлению и госпитализации больных с тяжёлыми и осложнёнными формами гриппа. Повышенное внимание мы уделим детям до трёх лет и пенсионерам старше 60 лет. Мы призываем ульяновцев своевременно защитить свой организм и позаботиться о сохранении здоровья своих детей до начала роста заболеваемости. По вопросам вакцинации, профилактики гриппа и ОРВИ обращаться на круглосуточную горячую линию контактного центра Минздрава региона по номеру 8-800-200-73-07.
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