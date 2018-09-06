Ещё
В Госдуме поддержали идею о создании детских комнат в офисах
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме поддержали идею о создании детских комнат в офисах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия») поддержала идею о создании детских комнат в офисах. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Если нормативно все будет урегулировано, все помещения, места пребывания детей будут оборудованы соответствующим образом на предприятиях, и это будет удобно родителям и безопасно для детей, то это возможно. Стоит дать родителям право воспользоваться такой услугой», — заявила О. Окунева.
При этом она отметила, что этот вопрос должен быть тщательно проработан.
«Надо понимать, что такие комнаты могут быть созданы не везде. Пребывание детей должно быть организовано в соответствии со всеми нормативами. В том числе, не должно быть шума, ведь дети должны иметь возможность отдыха, не должно быть химических производств и так далее. Кроме того, надо понимать, на каком транспорте родители будут добираться с детьми на работу, насколько этот объект удален. И, безусловно, с детьми должны работать только профессиональные кадры», — пояснила О. Окунева.
Помимо этого, она предположила, что вопрос финансирования при создании таких комнат мог бы решаться при участии работодателей и региональных органов власти.
«Это должно быть совместное решение, в том числе региональных органов власти, заинтересованных в приходе молодых кадров работодателей. Я не исключаю, что в финансировании могут принять участие и заинтересованные работодатели», — добавила О. Окунева.
Она также уточнила, что в некоторых российских регионах подобная услуга действует для студентов вузов.
«В ряде регионов есть практика, когда при образовательных организациях высшего образования есть группы присмотра и ухода за детьми. В то время, когда молодые родители находятся на занятиях, они спокойны за своих детей.
Из студенческой среды поступают отзывы о том, что это удобно», — подытожила О. Окунева.
Как сообщалось ранее в «Известиях», Минтруд к 1 июля 2019 г. ожидает от сообществ работодателей предложений о том, как создать для россиянок возможность ходить на работу с детьми дошкольного возраста и оставлять малышей в специально оборудованных комнатах прямо в здании организации. Такой пункт включен в рабочую версию нацпроекта «Демография».
Агентство «Москва»: последние новости
Проект «Маршрут чистоты» по уборке и содержанию автобусных остановок запустили в Подмосковье Более 2 тыс. школьников посетили детский клуб Музея Победы в июне-августе Колледж им. Ф.Шопена в центре Москвы открылся после ремонта по программе «Искусство - детям»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нонна Гришаева показала свадебное фото1
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Хилькевич рассекретила свой вес после вторых родов7
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем67
Назван идеальный размер женской груди67
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение