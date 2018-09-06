В Госдуме поддержали идею о создании детских комнат в офисах

«Если нормативно все будет урегулировано, все помещения, места пребывания детей будут оборудованы соответствующим образом на предприятиях, и это будет удобно родителям и безопасно для детей, то это возможно. Стоит дать родителям право воспользоваться такой услугой», — заявила О. Окунева.

При этом она отметила, что этот вопрос должен быть тщательно проработан.

«Надо понимать, что такие комнаты могут быть созданы не везде. Пребывание детей должно быть организовано в соответствии со всеми нормативами. В том числе, не должно быть шума, ведь дети должны иметь возможность отдыха, не должно быть химических производств и так далее. Кроме того, надо понимать, на каком транспорте родители будут добираться с детьми на работу, насколько этот объект удален. И, безусловно, с детьми должны работать только профессиональные кадры», — пояснила О. Окунева.

Помимо этого, она предположила, что вопрос финансирования при создании таких комнат мог бы решаться при участии работодателей и региональных органов власти.

«Это должно быть совместное решение, в том числе региональных органов власти, заинтересованных в приходе молодых кадров работодателей. Я не исключаю, что в финансировании могут принять участие и заинтересованные работодатели», — добавила О. Окунева.

Она также уточнила, что в некоторых российских регионах подобная услуга действует для студентов вузов.

«В ряде регионов есть практика, когда при образовательных организациях высшего образования есть группы присмотра и ухода за детьми. В то время, когда молодые родители находятся на занятиях, они спокойны за своих детей.

Из студенческой среды поступают отзывы о том, что это удобно», — подытожила О. Окунева.