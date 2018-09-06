Убийцу-расчленителя школьника Руслана Королёва оставят в тюрьме до конца жизни

Убийцу десятилетнего школьника Руслана Королёва приговорили к пожизненному сроку. Александр Георгиевский сядет за расчленение ребенка.

Руслан Королёв ушёл из дома на прогулку днем 28 октября прошлого года, и не вернулся. Было известно, что в 13:26 школьник сел на электричку, которая идет от одной станции в Отрадном — «Пелла» — до другой — «Ивановская». Мобильный телефон мальчика находился вне зоны действия сети. Заявлению в полицию от мамы ребенка поступило в ночь с 28 на 29 октября. Спасательные службы искали мальсика более двух месяцев, но все безнадежно.

20 декабря оперативники задержали в Петербурге безработного 35-летнего Александра Георгиевского. Его удалось найти после просмотра записей с отрадненских камер видеонаблюдения.

Он был уже дважды судим, причём в 17 лет — за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего. Мужчина рассказал следователям о том, что расчленил мальчика в своей квартире в Отрадном, куда перед этим заманил ребёнка.

Уже на следующий день злоумышленник показал где находятся останки мальчика. Кости ребенка лежали в канализационном люке неподалеку от улицы Победы в Отрадном. Позднее пакеты с детскими останками нашли на пустыре рядом с рынком «Юнона». Через два дня после задержания Георгиевского арестовали.